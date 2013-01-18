Керчанка поделилась с редакцией сайта Керчь.ФМ историей, которая произошла сегодня с ней. Девушке сразу несколько продавцов отказали продавать пакет, поскольку у нее не было мелочи.

«Рыночный беспредел. Или "почему все люди, как на подбор"

Иду на рынок сегодня, думала куплю кукурузки. Пакеты естественно не беру.

Купила фрукты, овощи (дело не обошлось одной кукурузой)

думаю, куплю пакетик.

Подхожу к первому ларьку с пакетами, прошу у женщины товар, протягиваю 50 рублей. (пакет стоит 5)

Она мне, цитата:

"Мелочь давай!"

Но у меня уже нет мелочи! Я все любезно раздала на фруктах.

Отвечаю, что есть только 50, поищите сдачу, пожалуйста!

На что получаю просто шквал ругани, где она ее возьмет и т.д., прячет свой пакет обратно.

Я в шоке ухожу к соседнему ларьку.

Там молодой парень.

"Дайте пакетик, пожалуйста", - при этом все фрукты уже выпадают из рук, протягиваю 50 р.

"Девушка, он стоит 3 рубля, а не 50!"

У меня нет мелочи, дайте сдачу, уже повышенным тоном начинаю я!

Но и он меня отправил, сказал, что ничего не продаст!

Я просто в панике подлетаю к следующему ларьку и с прохода начинаю говорить о том, что тетка обязана продать мне пакетик!

Угадайте, что....

Давайте мелкие....

Там я уже, конечно, взорвалась», - написала керчанка.