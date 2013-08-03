За первое полугодие текущего года расходы консолидированного бюджета Республики Крым выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3 млрд рублей (на 28%) — до 56,2 млрд рублей. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико, - передает Керчь.ФМ.

«Расходы крымского бюджета из года в год стабильно растут. Так, проведенный нами анализ за период январь-июнь показал, что если рост 2016 года к 2015 году составлял 9,5 миллиардов рублей, или 19%, то 2017 год к 2016 году – уже 12,3 миллиарда, или 28%», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Кроме того, Кивико рассказала, что из федерального бюджета в крымскую казну поступило 35,7 млрд рублей межбюджетных трансфертов, что на 12,6 млрд рублей больше показателя аналогичного периода минувшего года. В том числе получено 18,4 млрд рублей дотаций, 14,5 млрд рублей субсидий, 1,4 млрд рублей субвенций и 1,3 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов.