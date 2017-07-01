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Травматология и ортопедия - два тесно связанных между собой раздела медицинской науки. Травматология - область медицины, которая изучает воздействие на человеческий организм различных травмирующих действий, повреждения опорно-двигательного аппарата (мышц и сухожилий, суставов, костей, связок), последствия травм, а также занимается вопросами диагностики и лечения этих повреждений. Ортопедия - раздел медицины, который специализируется на диагностике, профилактике и лечении деформаций опорно-двигательного аппарата и его функциональных нарушений, возникающих в результате врожденного порока развития, травмы или заболевания.

Профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и его функциональных нарушений занимается врач травматолог-ортопед.

Травматологи - ортопеды Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» осуществляют диагностику, лечение и профилактику заболеваний:

заболевания суставов позвоночника, сколиоз;

последствия травм;

заболевания суставов конечностей;

хирургическое лечение травм и их последствий;

артрозы, артриты, бурситы;

несросшиеся переломы, дефекты и ложные суставы костей;

лечение деформации первого пальца стопы;

пяточные шпоры;

плоскостопие, искривление стоп;

вывихи, переломы костей;

укорочения конечностей - врожденные и посттравматические;

исправление кривизны ног (О- и Х-образной) с приданием им анатомической стройности и увеличением их длины;

блокады обезболивающие, в т.ч. внутрисуставные и многое другое.

СОВЕТЫ ТРАВМАТОЛОГОВ — ОРТОПЕДОВ:

Существует определенный комплекс симптомов, на основании которых необходима срочная консультация ортопеда, это может указывать на начало развития серьезного патологического процесса и заболевания: это хруст в суставах, их тугоподвижность; онемение рук; припухлость суставов, болезненность во время движений; боли в спине; нарушения осанки и быстро возникающее чувство усталости; ноющие боли и ломота мышц. При ряде заболеваний опорно-двигательного аппарата необходимо регулярно наблюдаться у специалиста. В качестве профилактической меры необходимо регулярно проходить осмотр травматолога-ортопеда при активных занятиях спортом, экстремальных видах отдыха. Тем самым можно своевременно произвести устранение микротравм, что, в свою очередь, поможет исключить сопутствующие им в дальнейшем проблемы.

В арсенале врачей травматологов-ортопедов Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» имеются все технологии, инструменты и оборудование, позволяющие сделать так, что рецидивов деформации и болезни суставов после их лечения - не будет, при условии соблюдения рекомендаций врачей.

В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» проводятся лечебные медикаментозные блокады

Медикаментозная блокада - это инъекция лекарственного препарата или смеси двух и более лекарств непосредственно в проблемную зону, являющуюся источником боли и причиной нарушения функции опорно-двигательного аппарата. При этом разрывается порочный круг: боль - мышечный спазм – боль. С помощью лечебных блокад врач оказывает выраженное патогенетическое воздействие на болевой синдром.

Показания к применению лечебных блокад:

Остеохондроз позвоночника, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков.

Миотонические синдромы (болезненные спазмы мышц).

Остеоартроз.

Туннельные синдромы (ущемления нервных волокон).

Подагрический артрит.

Заболевания околосуставных тканей (плечелопаточный периартроз, адгезивный капсулит, локтевой эпикондилез и т. д.)

Пяточная шпора.

Контрактура Дюпюитрена.

Оценка эффективности блокады, как правило, оказывает существенную помощь врачу в постановке правильного диагноза, позволяет более полно представить себе пути формирования болевого синдрома, определить источники его продуцирования.

Для проведения блокад используются препараты различного действия. Это могут быть обезболивающие средства, спазмолитики, противоотечные средства, локальные анестезирующие вещества (новокаин, лидокаин, и др.), гомеопатические препараты, стероиды, витамины и анальгетики.

В результате лечебного воздействия улучшается лимфатический отток, дренаж связочных тканей, снимается их отек, что приводит к купированию болевого синдрома и восстановлению функции.

Боль в плечевом суставе: боли в плечевом суставе, независимо от причины, резко нарушает привычный уклад жизни человека. Неспособность поднять руку вверх, чтобы причесаться, побриться, расстегнуть бюстгальтер или поднести ко рту чашку. Боли отдают в руку по наружной поверхности и усиливаются ночью.

Причины болей в плечевом суставе:

Шейные радикулопатии (дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника)

Повреждения плечевого нервного сплетения

Мононейропатии (нейропатия надлопаточного нерва, нейропатия подмышечного нерва)

Поражение околосуставных тканей (адгезивный капсулит, синдром ВМП, импинджмент-синдром, ключично-акромиальный артроз)

Миофасциальный болевой синдром.

Самым эффективным методом устранения хронических, устойчивых к лечению болевых синдромов в плечевом суставе являются лечебно-медикаментозные блокады.

В Центре современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» используются различные методики локального лечения боли – блокада надлопаточного нерва, околосуставное и внутрисуставное введение лекарственных смесей, блокада по триггерным точкам.

Пункция сустава (артроцентез) - процедура отбора суставной жидкости из сустава с помощью стерильной иглы. Чаще это коленный и плечевой суставы.

Показания к проведению:

Удалить жидкость из опухших суставов, чтобы уменьшить боль и увеличить их подвижность.

Подтвердить диагноз инфекции в суставе.

Определить наличие кристаллов, которые могут быть признаком подагры, в синовиальной жидкости.

Скопление крови в суставе, как последствие травмы.

В некоторых случаях врач может проводить лаваж сустава (промывать сустав лекарственными препаратами) и вводить лекарства (например бетаспан, дипроспан, контрикал, лидаза, антибактериальные препараты ) в полость сустава после отбора жидкости.

А также, направлениями нашей работы является:

Безоперативное лечение бурситов.

Безоперативное лечение щёлкающего пальца (стенозирующий лигаментит).

Безоперативное лечение контрактуры Дюпюитрена.

Безоперативное лечение гигромы.

Безоперативное лечение кисты Бейкера.

Плече-лопаточный периартрит («замороженное плечо», импиджмент-синдром, адгезивный капсулит).

Пяточная шпора.

Туннельные синдромы.

Лечение болей в спине.

Лечение артрозов.

Эпикондилопатии («локоть теннисиста», «локоть гольфиста»).

Болезнь Де-Кервена.

Лечение дисфункции Крестцово-подвздошных сочленений.

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» предлагает уникальную новинку в травматологии-ортопедии – ПОЛИМЕРНЫЙ ГИПС (СКОТЧКАСТ) для фиксации конечностей при переломах, который не боится воды и не ограничит вашу активность в летний период.

Полимерный гипс - это современный материал для фиксации конечностей при переломах. Особенно ценным он становится при травмах сгибов — локтей, коленей, пяток. Это отличная альтернатива традиционных гипсов, перед которыми современные фиксаторы выигрывают по всем параметрам.

Их удобно накладывать и снимать, а процесс реабилитации для человека проходит с комфортом. Огромное преимущество и в том, что после снятия полимерных бинтов намного легче разрабатывать конечность, опять же в отличие от классического фиксатора.

Преимущества современных материалов

Вот основные достоинства медицинского гипса, изготовленного из полимеров:

Легкость.Комфортная реабилитация без чувства скованности. Прочность.Конструкция, несмотря на легкость и даже изящность, очень прочная и надежная. Кстати, в отличие от тяжелого и громоздкого обычного гипса, который к тому же и крошится, особенно если у больного избыточный вес. Гипоаллергенность.Полимеры — экологичные и нетоксичные материалы, поэтому не вызывают аллергических реакций, не раздражают кожу. Воздухопроницаемость.Под пластичным фиксатором тело не преет и не потеет, что особенно актуально в жаркое время. Нет ужасных раздражений, опрелостей, ничего не натирает кожу, не чешется. Быстрая реабилитация.Восстановление протекает не только легче, но и быстрее, что доказано клинически.

Почему полимеры лучше?

Давайте сравним классические и пластиковые гипсы по некоторым важным параметрам:

Влияние на кровообращение.Фиксатор иногда приходится носить довольно долго. В этом случае классический вариант неминуемо нарушит кровоток. Начинается деструктивный процесс: питательные вещества и кислород не поступают в ткани и мышцы, они атрофируются. Пластиковые изделия не приводят к таким последствиям, поскольку не влияют на микроциркуляцию крови. Влияние на подвижность суставов.Когда конечность продолжительное время находится в обездвиженном состоянии, суставы атрофируются. Их потом очень сложно разработать, а многие люди после перелома ноги так и хромают всю жизнь. Но так происходит, если человек носит тяжелый гипс, а при выборе легкого полимерного с такими последствиями никто не сталкивается. Фиксирующие свойства.Казалось бы, тяжелый традиционный гипс должен быть крепким, прочным и надежным. На практике же он довольно хрупкий, его нельзя мочить, поскольку он сразу же деформируется. Естественно, это негативно влияет и на его фиксирующие свойства, а свежий перелом может сместиться, кости срастутся некорректно. А вот хрупкий с виду полимер на практике оказывается очень прочным. Контроль консолидации костей.Как срастутся кости при ношении традиционного фиксатора, прогнозировать очень сложно. Нередко это можно увидеть, только сняв гипс. А вот пластиковая конструкция позволяет отслеживать динамику на рентгеновском снимке. Эстетика.Говорить о привлекательном внешнем виде, конечно, не приходится в обоих случаях. Но все-таки пластиковые конструкции выглядят изящными и, насколько это возможно, даже красивыми. А возможность выполнять полимерные бинты разных цветов оценят дети.

Преимущества современного материала налицо. Мы рекомендуем именно его. Особенно в случае, если перелом случился у ребенка. Маленькие непоседы могут оставаться максимально мобильными во время реабилитации, а Вашей семье даже не придется отменять поездку на море, ведь полимерный гипс выдержит любое намокание и активность!

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург

Детский ортопед;

Детский кардиолог.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Медицинские комиссии в детский сад, школу, лагерь, санаторий:

Осмотр специалистов: невролог, офтальмолог, хирург, стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог (для девочек), психиатр. Анализы: общий анализ крови, анализ на сахар крови, общий анализ мочи, кал на я/глист. Электрокардиограмма. Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!

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