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Набирающее популярность кафе быстрого питания «ЕшьБери», что находится вблизи ТЦ Таир, на автовокзале, предлагает всем керчанам и гостям города самые популярные блюда по удивительно низким ценам. Нежнейшая горячая пицца, хрустящая выпечка, бодрящие напитки и другие блюда кухни «ЕшьБери» уже завоевали сердца сотен гурманов новой кухни.



И это не удивительно, так как только в «ЕшьБери» качество продукта всегда выше его стоимости. А если жара мешает вам выбраться из домашней прохлады, то для таких случаев предусмотрена оперативная служба доставки, которая в условленный срок доставит ваше любимое блюдо в любую точку города в любое время суток.



Да, да! Вам не показалось. «ЕшьБери» принимает заказы КРУГЛОСУТОЧНО, что упрощает жизнь любителям ночного отдыха.



Как сделать заказ? Это очень просто! Выбирайте как вам удобно:



1. Очень удобная онлайн форма заказа:

https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421



2. Еще проще – позвоните нам по телефону: 8 978 819 80 46, где ваш заказ с радостью примет наш сотрудник.



А чтобы ознакомиться с меню, быть в курсе наших акционных предложений и скидок – подписывайтесь на наши новости в группе ВК:

vk.com/eshbery



«ЕшьБери» не оставит никого голодным даже ночью!





Доставка по городу с 8:00 до 20:00 от 600 руб. – БЕСПЛАТНО!



Адрес: Автовокзал, ул. Еременко, рядом с ТЦ «Таир»



Тел.: +7 978 819 80 46

Режим работы: круглосуточно

Вконтакте: vk.com/eshbery

ЗАКАЗАТЬ онлайн: https://vk.com/eshbery?w=app5708398_-126500421