В редакцию сайта Керчь.ФМ постоянная читательница прислала видео пожара около Куль-Обинского шоссе. Керчанка сообщила, что огонь разгорелся около дач. Высота пламени достигала более метра.

«Вчера поздно вечером увидела, что горит трава. А там рядом находятся дачи. Сразу позвонила в 101 и сообщила о пожаре. Диспетчер сообщила, что бригады работают на месте и не могут уже долгое время потушить пламя. Конечно им было тяжело, так как мне с окон было видно пламя, а значит оно достигало более метра в высоту. Надеюсь, что никто не пострадал. Там горела трава сразу в двух местах», - сообщила женщина.

Напомним, в Керчи 9 июля горели дачи