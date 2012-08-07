В перечень веществ, подлежащих контролю, внесены новые психоактивные вещества и одно наркосодержащее растение. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«ГУНК МВД России установило меры государственного контроля в отношении тринадцати новых психоактивных веществ и одного наркосодержащего растения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С 25 июля 2017 г. вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 827 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», разработанное ГУНК МВД России в целях реализации функций по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Указанным постановлением Правительства в перечни веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение «мимоза хостилис», которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин.

«За счет психоактивных свойств и отсутствия мер контроля за растением мимоза хостилис, высушенные части которой используются в качестве наркотика, в сети Интернет появился спрос на ее семена. При этом российские граждане ошибочно называют мимозой различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами и не имеющими ничего общего с запрещенным растением. Следует отметить, что в ходе проводимого оперативного мониторинга появляющихся на российском наркорынке новых психоактивных веществ с начала года ГУНК МВД России выявлено два соединения: U-47700 и фуранилфентанил. Указанные вещества рассматривались на предмет включения в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ. Однако ввиду имеющейся схожести структурных формул данных веществ с уже включенными в перечень наркотиками, потребовалось проведение их исследования на предмет отнесения к аналогам наркотических средств. По результатам исследований подтвердились как схожесть структурных формул, так и психоактивность U-47700 и фуранилфентанила с запрещенными наркотиками, и данные вещества признаны их аналогами, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен», - пояснила И.Волк.

«Вместе с тем, в связи с зафиксированными фактами незаконного распространения и потребления указанных веществ, они включены самостоятельными позициями в перечень наркотиков», - добавила Ирина Волк.

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