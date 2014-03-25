В Керчи погиб ярославец, работавший на строительстве Крымского моста. Как сообщили в Ярославском региональном отделении Фонда социального страхования России, 18 июля тело мужчины обнаружили спасатели городского пляжа в Керчи. К тому времени он уже не подавал признаков жизни. Об этом сообщает Комсомольская правда, - передает Керчь.ФМ

Известно, что 37-летний ярославец находился в рабочей командировке на строительстве моста и работал машинистом дизельной электростанции.

Сейчас правоохранители и ФСС устанавливают, что стало причиной смерти мужчины.

«В случае признания несчастного случая страховым, отделением Фонда будет назначено предусмотренное законодательством страховое обеспечение», - сообщили в пресс-службе ярославского ФСС.