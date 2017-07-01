Керчь в начале седьмого осталась без света. Четыре минуты электричество отсутствовало у более 60% абонентов. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали источники в КРЭСе.
Как стало известно, такие же отключения в это же время произошли и в Феодосии.
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Керчь в начале седьмого осталась без света. Четыре минуты электричество отсутствовало у более 60% абонентов. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали источники в КРЭСе.
Как стало известно, такие же отключения в это же время произошли и в Феодосии.