Керчь в начале седьмого осталась без света. Четыре минуты электричество отсутствовало у более 60% абонентов. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали источники в КРЭСе.

Как стало известно, такие же отключения в это же время произошли и в Феодосии.