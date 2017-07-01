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ФОТОСТУДИЯ "5 ОКОН". Керчь запускает летний фотопроект на берегу моря.



6 августа специально для вас на территории базы отдыха "Белый Парус" (п. Героевка) будут установлены тематические декорации. На протяжении целого дня будем проводить фотосъемки, поэтому успейте забронировать удобное для вас время.



Предлагаем на выбор два варианта фотосессии.



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Пакет "GOLD":

- 1 час съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",

- все фотографии со съемок в базовой обработке,

- 10 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,

- в фотосессии могут принять участие до пяти человек,

- фото передаются вам в электронном варианте.

Стоимость: 4000 рублей.



Пакет "SILVER":

- полчаса съемочного процесса в красивых летних декорациях от студии "Белая Ворона",

- все фотографии со съемок в базовой обработке,

- 5 фотографий на выбор с детальной ретушью и художественной обработкой,

- в фотосессии могут принять участие до трех человек,

- фото передаются вам в электронном варианте.

Стоимость: 2800 рублей.



Запись по предоплате (500-1000 рублей): +7 978 833 95 66, также пишите нам в ВК - Леся Керченская.