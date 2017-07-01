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Процедура колоноскопии – зачем она нужна и где пройти.

Различные болезни желудочно-кишечного тракта считаются фаворитами среди хронических заболеваний. В наше время фактически каждый второй зрелый человек имеет проблемы с желудком и, чтобы обнаружить наличие заболеваний либо инициирующих их бактерий, врачом-гастроэнтерологом медцентра «Салюс» проводятся различные исследования, в том числе колоноскопия и ФГС — фиброгастроэндоскопия.

Медицинский центр «Салюс» предлагает пройти колоноскопию под медикаментозным сном (седация). Колоноскопия в нашем центре – это оперативность и комфортность выполнения, точные результаты и отсутствие страха.

Колоноскопия – один из наиболее точных способов, позволяющих изучить состояние кишечного тракта изнутри, его слизистую оболочку, просвет, тонус и т.д. Она дает возможность быстро и без открытых операций на брюшной полости убрать доброкачественные образования кишечника или взять биопсию подозрительного участка, чтобы выяснить характер вероятного новообразования.

Использование седации при процедуре сводит неприятные ощущения к минимуму. Седация вызывает состояние, похожее на сон. В этом состоянии уходят тревога и страх, максимально притупляются все ощущения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОЛОНОСКОПИИ.

Показанием к проведению колоноскопии может быть любое нарушение в работе ЖКТ, особенно, если Вас тревожат следующие проблемы:

анемии или аллергические реакции неясного происхождения;

нарушения дефекации (хронические запоры, поносы), кровь в стуле;

ощущение переполнения кишечника, склонность к частому вздутию живота, газообразованию.

Проведение колоноскопии показано также в случае, если:

наблюдается необъяснимое похудение, утомляемость;

возникло подозрение на заболевания или новообразования кишечника;

присутствует повышение концентрации специфичных онкомаркеров в анализе крови;

проводится подготовка к гинекологическим операциям при эндометриозе и новообразованиях, наличие полипов желудка, прямой кишки и др.;

необходимо регулярное профилактическое наблюдение при наличии не удаленных полипов, в возрасте после 45 лет, при язвенном колите и болезни Крона, после перенесенной операции по поводу опухоли кишечника, при наличии опухолей кишки у близких родственников.

Важно: в целях профилактики рака кишечника необходимо делать колоноскопию раз в год, если вам уже исполнилось 45 лет.

ГДЕ СДЕЛАТЬ КОЛОНОСКОПИЮ?

В медицинском центре «Салюс» работают высококлассные специалисты, обладающие большим опытом успешно проведенных процедур и операций.

Медицинский центр «Салюс» оснащён оборудованием экспертного класса SONOSCAPE HD-320. Такое оборудование является важным слагаемым качественно проведенной колоноскопии, позволяет исследовать труднодоступные отделы кишечника и обеспечивает максимальный комфорт для пациента, надежность и точность получаемых результатов.

Специалисты медицинского центра «Салюс» рекомендуют после 45 лет проводить колоноскопию раз в год обязательно. Тем, кто страдает какими-либо заболеваниями ЖКТ, пациентам группы риска, необходимо находиться под постоянным контролем врача.

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стоматология: +7 978 109 28 18

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