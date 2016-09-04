В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что на улице Полевой уже 10 суток нет воды.

«Ни один телефон водоканала не отвечает. Хочу узнать, когда будет вода?», - написала керчанка.

Журналисту Керчь.ФМ с первого раза удалось дозвониться диспетчеру водоканала и там подтвердили, что действительно с водоснабжением на улице Полевой возникли проблемы. В связи с тем, что труба постоянно протекает, воду подают частично между порывами. Вчера, 24 июля, снова перекрыли данному району воду. Сегодня бригада должна устранить порыв.

«Подвозку воды осуществляем», - сообщила диспетчер.