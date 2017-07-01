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Пятая Передача - крупный официальный онлайн сервис по продаже автозапчастей, комплектующих на любые марки и модели по выгодным ценам, теперь и в городе Керчь.

Как сэкономить на покупке автозапчастей покупая на Пятой Передаче:

Определите, вам нужна оригинальная запчасть или ее аналог, который всегда дешевле. Не оригинальные запчасти мы заказываем только у проверенных поставщиков и качественных производителей.

Если Вы точно знаете какая запчасть Вам нужна- заказ можно оформить на сайте www.керчь.Пятая передача без помощи менеджера. В таком случае Вы получаете скидку от 8 до 12% "Цена 2". При обработке заказа с Вами обязательно свяжется менеджер для обсуждения деталей. Вы можете оставить запрос на сайте. После чего с Вами свяжется менеджер и предложит возможные варианты по цене, срокам доставки, производителям. Вдруг одолевают сомнения или Вас смущает виртуальный магазин в интернет пространстве, Вы можете приехать в наш вполне реальный офис и пообщаться с менеджером.

И доставка у нас совершенно бесплатная, независимо от суммы покупки.

Мы водители все разные, но есть одно, что нас объединяет.

С уважением, Ваша Пятая Передача

Интернет-магазин автозапчастей и автотоваров : www.керчь.пятаяпередача.рф

Мы в соц. сетях: vk.com/avtozapchastikerch

e.mail: : [email protected]

Наш офис: ул. Генерала Петрова, 29Б, Бизнес-цент "Андреевский" оф. 30

Звоните нам: +7 978 131-22-71