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Есть Работа Для Всех

Работа, которую ты делаешь, будет приносить пользу большому количеству людей Нажми на ссылку и узнай почему https://www.youtube.com/watch?v=CmaRE07CLRk «Судостроительному заводу «ЗАЛИВ» требуются: - рабочие ВСЕХ судостроительных профессий; - мастера, инженеры – технологи и инженеры-конструкторы; - электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах; - стропальщики; - мастер производственного и вспомогательного участков; - а также представители многих других специальностей; (электрики, водители, инженеры-механики, станочники, подсобные рабочие и т.д.) Полный социальный пакет, в том числе право на досрочный выход на пенсию Иногородним предоставляется общежитие или возможность приобретения жилья в рассрочку Достойная заработная плата с выплатой 2 раза в месяц Для Квалифицированных специалистов СКМС, Электросварщиков, Трубопроводчиков (4 -5 разряда) оплата труда составляет от 40 000 рублей в месяц. По вопросам трудоустройства обращайтесь по адресу г. Керчь ул. Танкистов 4, отдел кадров «Судостроительного завода «ЗАЛИВ» тел: 3-35-01, 3-75-59, +7(978) 119-21-45 Молодёжный комитет СЗ «ЗАЛИВ» Спорт, Творчество, Новые Знакомства, Поддержка в любой ситуации https://vk.com/zavodzaliv Наш сайт WWW.ZALIVKERCH.COM

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