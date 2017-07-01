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С 28 июня АО «ГЕНБАНК» начал предоставлять услуги по аренде сейфовых ячеек в Керчи. Услугой можно воспользоваться в отделении Банка: Дополнительный офис «Керчь 4», расположенном по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 22.

Ознакомиться с тарифами на аренду вы можете на сайте Банка, а также по телефонам Единого информационного центра: 8-800-333-55-45 (звонок по России бесплатный) или (365) 255-02-55 (в Крыму).

АО «ГЕНБАНК» является опорным банком правительства Крыма (в августе 2015 года в состав акционеров АО «ГЕНБАНК» на 50% вошли исполнительные органы власти Республики Крым и города федерального значения Севастополь), работает на рынке с 1993 года. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2490. На сегодняшний день на территории полуострова около 100 отделений, установлено более 500 банкоматов и 1900 торговых терминалов