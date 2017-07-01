В Керчи в Аршинцево 25 июля, на морском причале № 239 по ул. Нижнеприморская, в лодочных гаражах, нашли труп мужчины. Керчане сообщили в редакцию, что было ограбление и мужчину убили.

Как Керчь.ФМ сообщили в Следственном комитете по городу Керчь, ночью поступил вызов в отдел полиции и отдыхающие сообщили, что мужчина ведет себя неприлично. Полиция приехала на место, успокоила гражданина и уехала. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже, люди нашли труп мужчины. Предположительно, выпивший гражданин ходил по территории стройки и упал с высоты на арматуру, которая торчала из железо-бетонного покрытия. Он получил две раны в районе живота и плеча и умер.

Следственный комитет по Керчи проводит доследственную проверку по данному факту.

Фото: интернет