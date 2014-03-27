Под Керчью 26 июля, около пгт Ленино, произошла авария. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Видео происшествия появилось в соцсетях, - передает Керчь.ФМ
Очевидец сообщает, что пробка достигала двух километров.
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
Под Керчью 26 июля, около пгт Ленино, произошла авария. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Видео происшествия появилось в соцсетях, - передает Керчь.ФМ
Очевидец сообщает, что пробка достигала двух километров.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.