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Под Керчью в «лобовую» столкнулись грузовик и рейсовый автобус (видео)

Под Керчью 26 июля, около пгт Ленино, произошла авария. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Видео происшествия появилось в соцсетях, - передает Керчь.ФМ Очевидец сообщает, что пробка достигала двух километров.

Служба новостей Керчь.ФМ

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