Пресс-служба ГИБДД Крыма написала подробности аварии, которая произошла вчера вечером по ул. Горького, - передает Керчь.ФМ. Так, в 19:10 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140», на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пострадали:
- Пешеход 1985 г.р. Диагноз: ушиб мягких тканей волосистой части головы, подкожные гематомы теменной области головы, ссадины лица справа, в области предплечья слева, ушиб мягких тканей обеих коленных суставов.
- Несовершеннолетний пешеход, 2011 г.р. Диагноз: ушиб мягких тканей волосистой части головы с наличием подкожной гематомы теменной области слева, ссадины мягких тканей левого плечевого сустава, ссадины левого локтевого сустава.