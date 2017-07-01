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Женщина и ребенок, которых сбили на переходе, получили травмы головы и ушибы

Пресс-служба ГИБДД Крыма написала подробности аварии, которая произошла вчера вечером по ул. Горького, - передает Керчь.ФМ. Так, в 19:10 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21140», на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадали: Пешеход 1985 г.р. Диагноз: ушиб мягких тканей волосистой части головы, подкожные гематомы теменной области головы, ссадины лица справа, в области предплечья слева, ушиб мягких тканей обеих коленных суставов. Несовершеннолетний пешеход, 2011 г.р. Диагноз: ушиб мягких тканей волосистой части головы с наличием подкожной гематомы теменной области слева, ссадины мягких тканей левого плечевого сустава, ссадины левого локтевого сустава.

Служба новостей Керчь.ФМ

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