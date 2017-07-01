В Крыму, в одном из дворов в пгт. Кировском, 24 июля незакрепленная металлическая конструкция качелей упала на 8-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма, - передает Керчь.ФМ.
«Кировским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)», - отмечают в ведомстве.
В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления, назначено проведение ряда судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: пресс-служба