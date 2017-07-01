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Долина Лотосов+Казачья станица «АТАМАНЬ»

Экскурсия к цветам богов, прогулка на катере + фестиваль «С блынцями и чаем нэ скучаим!»

Дата: 29.07.2017

Стоимость: 2 100 руб.

Экскурсия в г.Севастополь на парад в день военно-морского флота

ОСТАЛОСЬ 3 МЕСТА !!!

Стоимость: 2 дня 4 500руб./4 300руб.

Отправление на комфортабельном автобусе с кондиционером в 6:00

График экскурсий:

Керчь 26 веков вторник, четверг, воскресенье 700/600 руб.

Крепость Керчь с ФОТОСЕССИЕЙ У МОСТА среда, суббота 600/500 руб.

Озеро Чокрак + Генеральские пляжи вт,ср,сб,вс 800/700 руб.

Коктебель: Аквапарк, Дельфинарий, морская прогулка вт,чт,вс цена 1200/1000 руб.

Аквапарк г.Судак ср,вс 1200/1000 руб.

Судак-Новый Свет ср,вс 1400/1200 руб.

Бахчисарай ср, пт 2300/2100 руб.

Ялта 1 день вт,пт,сб,вс 2500/2300 руб.

Ялта 2 дня сб-вс 4500/4300 руб.

Ялта-Севастополь 2 дня вт-ср цена 4800/4600 руб.

Севастополь-Балаклава 2 дня чт-пт 4500/4300 руб.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ ИЗ КРЫМА

Экскурсионный тур в Сочи и Абхазию "Олимпийский Сочи"

Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей

Даты туров: 16.08, 13.09, 4.10…

Стоимость: от 10 900 руб.

Экскурсионный тур "Кавказский экспресс"

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей. БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!

Даты туров: 14.08; 11.09

Стоимость: от 15 500 руб.

Экскурсионный тур "Легенды Пятигорья"

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей. БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!

Даты туров: 28.08; 25.09

Стоимость: от 15 500 руб.

Экскурсионный тур "Золотое кольцо России"

Продолжительность тура: 9 дней/8 ночей (1 ночной переезд)

Даты туров: 29.07; 19.08; 02.09…

Стоимость: от 24 000 руб.

Экскурсионный тур "Великолепная семерка"

Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей (2 ночных переезда)

Даты туров: 02.09

Стоимость: от 30 500 руб.

Экскурсионный тур "Две столицы"

Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей (1 ночной переезд)

Даты туров: 19.08, 16.09

Стоимость: от 32200руб.

Экскурсионный тур "Сказочная Адыгея"

Продолжительность: 6 дней/5 ночей (1 ночной переезд)

Даты туров: 21.08; 18.09; 09.10

Стоимость: от 12 500 руб.

Бронирование номеров в гостиницах, санаториях, пансионатах, детских лагерях.

Еженедельно проводится конкурс в нашей группе ВК

https://vk.com/turistvemkerch

Еще больше туров на сайте: www.turist-vem.ru

Наш офис находится по адресу: г. Керчь, ул. Гайдара, 9, оф. 69

Тел.: (36561) 4-28-42, 2-22-65, +7978 094 2613, +7(918) 390-74-25

Наш сайт: http://www.turist-vem.ru

E-mail : [email protected]

Ждем Вас в нашем офисе с понедельника по пятницу 09:00 – 18:00, суббота 10:00 – 16:00