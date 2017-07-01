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Долина Лотосов+Казачья станица «АТАМАНЬ»
Экскурсия к цветам богов, прогулка на катере + фестиваль «С блынцями и чаем нэ скучаим!»
Дата: 29.07.2017
Стоимость: 2 100 руб.
Экскурсия в г.Севастополь на парад в день военно-морского флота
ОСТАЛОСЬ 3 МЕСТА !!!
Стоимость: 2 дня 4 500руб./4 300руб.
Отправление на комфортабельном автобусе с кондиционером в 6:00
График экскурсий:
Керчь 26 веков вторник, четверг, воскресенье 700/600 руб.
Крепость Керчь с ФОТОСЕССИЕЙ У МОСТА среда, суббота 600/500 руб.
Озеро Чокрак + Генеральские пляжи вт,ср,сб,вс 800/700 руб.
Коктебель: Аквапарк, Дельфинарий, морская прогулка вт,чт,вс цена 1200/1000 руб.
Аквапарк г.Судак ср,вс 1200/1000 руб.
Судак-Новый Свет ср,вс 1400/1200 руб.
Бахчисарай ср, пт 2300/2100 руб.
Ялта 1 день вт,пт,сб,вс 2500/2300 руб.
Ялта 2 дня сб-вс 4500/4300 руб.
Ялта-Севастополь 2 дня вт-ср цена 4800/4600 руб.
Севастополь-Балаклава 2 дня чт-пт 4500/4300 руб.
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ ИЗ КРЫМА
Экскурсионный тур в Сочи и Абхазию "Олимпийский Сочи"
Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей
Даты туров: 16.08, 13.09, 4.10…
Стоимость: от 10 900 руб.
Экскурсионный тур "Кавказский экспресс"
Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей. БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!
Даты туров: 14.08; 11.09
Стоимость: от 15 500 руб.
Экскурсионный тур "Легенды Пятигорья"
Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей. БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!
Даты туров: 28.08; 25.09
Стоимость: от 15 500 руб.
Экскурсионный тур "Золотое кольцо России"
Продолжительность тура: 9 дней/8 ночей (1 ночной переезд)
Даты туров: 29.07; 19.08; 02.09…
Стоимость: от 24 000 руб.
Экскурсионный тур "Великолепная семерка"
Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей (2 ночных переезда)
Даты туров: 02.09
Стоимость: от 30 500 руб.
Экскурсионный тур "Две столицы"
Продолжительность тура: 11 дней/10 ночей (1 ночной переезд)
Даты туров: 19.08, 16.09
Стоимость: от 32200руб.
Экскурсионный тур "Сказочная Адыгея"
Продолжительность: 6 дней/5 ночей (1 ночной переезд)
Даты туров: 21.08; 18.09; 09.10
Стоимость: от 12 500 руб.
Бронирование номеров в гостиницах, санаториях, пансионатах, детских лагерях.
Еженедельно проводится конкурс в нашей группе ВК
Еще больше туров на сайте: www.turist-vem.ru
Наш офис находится по адресу: г. Керчь, ул. Гайдара, 9, оф. 69
Тел.: (36561) 4-28-42, 2-22-65, +7978 094 2613, +7(918) 390-74-25
Наш сайт: http://www.turist-vem.ru
E-mail : [email protected]
Ждем Вас в нашем офисе с понедельника по пятницу 09:00 – 18:00, суббота 10:00 – 16:00