ГОРЯЧИЕ ТУРЫ!!!
ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!!!
Все путешествия начинаются с «Дилайт Тур»!!!
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Керчь-Москва-Керчь
Керчь-Белгород-Керчь
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с 1 августа !!!! от 18000руб!!!!
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12 ночей - от 25 000.00 руб
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В стоимость включается: авиаперелет, встреча в аэропорту и трансфер аэропорт - отель - аэропорт, проживание в отеле, мед. страховка.
Стоимость дана на одного человека при размещении в двухместном номере.
Туры с выездом из Керчи
Сочи от 4 до7 дней
от 7500руб
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8 ДНЕЙ(5ДНЕЙ В Петербурге)
Выезды: 12.08.17, 09.09.17
ОТ 20077руб
77
Выезды: 12.08.17, 09.09.17
Олимпийский Сочи, Кавказский Экспресс, Легенды Пятигорья
от 10900 руб
Домбай-Теберда-Архыз
5 дней выезд 03.08.2017
от 6900руб
Стоимость дана за одного человека при размещении в двухместном номере
3-7 августа 2017
Выезд из Керчи
Программа тура:
1день
Выезд из Керчи в 15.00. Отправление из Порт Кавказа в 16.00
2 день:
7.00 – Прибытие в п. Домбай.
азмещение в гостинице. Отдых.
10.00- Обзорно-ознакомительная экскурсия по п. Домбай (История развития курорта).
Подъем по канатной дороге на гору Мусса – Ачитара (3000-3200 м.над уровнем моря)
Обзор вершин Главного Кавказского хребта.
Обед в кафе (дополнительно)
Экскурсия в ущелье «Алибек». Кладбище альпинистов. Алибекский ледник. Водопад Алибек- один из самых больших и эффектных водопадов Домбая, высота составляет 25 метров (аренда внедорожников дополнительно). Гора Сулахат.
Ужин в гостинице. Свободное время.
3-ий день:
8.00-9.00- Завтрак.
10.00 – Выезд в город-курорт Теберда. Экскурсия по музею - усадьбе просветителя карачаевского народа, князя Ислама Крымшамхалова - поэта, музыканта, художника.
Древнее озеро Кара-Кель. Посещение Главной усадьбы Тебердинского Государственного заповедника. Музей природы. Вольеры с животными: зубры, медведи, олени, кабаны, рысь, волки, черный гриф, сип белоголовый.
13.30 – Обед на форелевом хозяйстве *(дополнительно). Поездка в ущелье Гоначхир, которое считается одним из самых красивых на Кавказе. Название каньона произошло от реки, протекающей по дну ущелья и начинающейся у Клухорского перевала, это часть Военно-Сухумской дороги. Настоящим украшением ущелья является озеро Туманлы-Кель (желающие могут искупаться). Возвращение в Гостиницу.
Ужин в гостинице. Свободное время.
4-ый день:
8.00 –9.00. Завтрак. Освобождение номеров.
10.00 - Выезд из Домбая в Архыз. Остановка на р. Улу-Муруджу.
Переезд в район Нижнего Архыза. Экскурсия на РАТАН 600 —крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров (ст. Зеленчукская). Экскурсия в Нижне-Архызское городище - археологический памятник Х-ХII веков (история и остатки крупного аланского города). Храмы. Наскальный лик Христа.
После 18.00 - Отправление автобуса в г. Краснодар, Порт Кавказ.
5-ый день
Прибытие в Порт Кавказ рано утром. Переезд в Керчь.
Стоимость тура с человека в рублях:
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«Элия»
«Снежная Королева»
2-3-х местные номера стандарт-
с удобствами в номере
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«ЭЛИЯ»
2-3-х местные номера эконом с удобствами на этаже
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7700 руб. - Выезд из Керчи
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6900 руб - Выезд из Керчи
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В стоимость входит:
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Дополнительно оплачивается: (взр/дет)
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· Проезд на автобусе
· Проживание
· Питание по программе: 2-х разовое
· Страховка НС
· Услуги гида-инструктора
· Билет на паромную переправу Керчь- Порт Кавказ - Керчь
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· Канатная дорога- от 250руб/очередь,850/500руб
· Алибекское ущелье- (эко сбор) – 100 руб.
· внедорожник к Алибекскому водопаду - уточняется
· Ущелье Гоначхир – 200/100
· Усадьба ТГ заповедника – 100 руб
· Форелевое хозяйство с обедом — 300 руб
· Мезей И. Крымшамхалова - 100 руб./60 руб.
· Архыз – 350 руб./250 руб
· Конные прогулки индивидуально
Необходимые документы: 1. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении 2. Полис ОМС
ДОЛИНА ЛОТОСОВ
От 1550 РУБ
выезд 29.07.17,05.08.2017
Опук-700 руб ВС
Судак-Новый свет-1400руб ср,сб(программа на Ваш выбор)
Крымский Сомелье-1200 руб чт
Коктебель-1200 руб чт, вс (программа на Ваш выбор)
Дельфинарий-Окенариум-Золотой Пляж-900 руб пт
Феодосия -1100 руб пт
Сафари парк "Тайган"-1400/1200 руб вс
Кинопарк Викинг,Красная пещера,водопод Су Учхач-2100/2000руб пн
Массандра-2500 руб пт
Бахчисарай-2200 руб сб(программа на Ваш выбор)
Южный берег Крыма (ЯЛТА) -2500/2300 пт
Южный берег Крыма (ЯЛТА) -2 дня-4500/4300руб чт(подробности в офисе)
Cевастополь-1 день-2500/2300 пт
Севастополь-Ялта -2 дня 4800/4600руб ср (подробности в офисе)
Ялта-Севастополь-Бахчисарай-3дня 7800/7500 руб пт
Джиппинг на водопады Джур-Джур,музей катастроф 2400 руб сб
Озеро Чокрак - Генеральские Пляжи - 800руб - сб
Ежедневные экскурсии по городу Керчи - 700руб!!!
Индивидуальный тур по Вашему собственному маршруту!!!
ЦАРСКИЙ ТУР (Новый Свет + Дегустация)- 1400,00 - пт
А также туры в Севастополь, Бахчисарай, Новороссийк, Атамань и...
Подробности по тел. +79788343150 или +797 808 508 43
Ждем Вас в офисе: Г. КЕРЧЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 25, ОФИС №1 ,ВХОД СО СТОРОНЫ СКВЕРА ДУБИНИНА
Для Вас мы предоставим:
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