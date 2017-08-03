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ГОРЯЧИЕ ТУРЫ!!!

ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!!!

Все путешествия начинаются с «Дилайт Тур»!!!

Автобусные билеты:

Керчь-Москва-Керчь

Керчь-Белгород-Керчь

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Туры в ТУРЦИЮ и ТУНИС вылет из Краснодара

с 1 августа !!!! от 18000руб!!!!

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Тайланд,Вьетнам

12 ночей - от 25 000.00 руб

А так же приглашаем Вас посетить

Китай,Черногорию,Кипр.......

другие варианты туров на сайте www.besthot.ru

И ещееееееееееееееее много интересного!!!!

В стоимость включается: авиаперелет, встреча в аэропорту и трансфер аэропорт - отель - аэропорт, проживание в отеле, мед. страховка.

Стоимость дана на одного человека при размещении в двухместном номере.

Туры с выездом из Керчи

Сочи от 4 до7 дней

от 7500руб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8 ДНЕЙ(5ДНЕЙ В Петербурге)

Выезды: 12.08.17, 09.09.17

ОТ 20077руб

77

Выезды: 12.08.17, 09.09.17

Олимпийский Сочи, Кавказский Экспресс, Легенды Пятигорья

от 10900 руб

Домбай-Теберда-Архыз



5 дней выезд 03.08.2017

от 6900руб

Стоимость дана за одного человека при размещении в двухместном номере

3-7 августа 2017

Выезд из Керчи

Программа тура:

1день

Выезд из Керчи в 15.00. Отправление из Порт Кавказа в 16.00

2 день:

7.00 – Прибытие в п. Домбай.

азмещение в гостинице. Отдых.

10.00- Обзорно-ознакомительная экскурсия по п. Домбай (История развития курорта).

Подъем по канатной дороге на гору Мусса – Ачитара (3000-3200 м.над уровнем моря)

Обзор вершин Главного Кавказского хребта.

Обед в кафе (дополнительно)

Экскурсия в ущелье «Алибек». Кладбище альпинистов. Алибекский ледник. Водопад Алибек- один из самых больших и эффектных водопадов Домбая, высота составляет 25 метров (аренда внедорожников дополнительно). Гора Сулахат.

Ужин в гостинице. Свободное время.

3-ий день:

8.00-9.00- Завтрак.

10.00 – Выезд в город-курорт Теберда. Экскурсия по музею - усадьбе просветителя карачаевского народа, князя Ислама Крымшамхалова - поэта, музыканта, художника.

Древнее озеро Кара-Кель. Посещение Главной усадьбы Тебердинского Государственного заповедника. Музей природы. Вольеры с животными: зубры, медведи, олени, кабаны, рысь, волки, черный гриф, сип белоголовый.

13.30 – Обед на форелевом хозяйстве *(дополнительно). Поездка в ущелье Гоначхир, которое считается одним из самых красивых на Кавказе. Название каньона произошло от реки, протекающей по дну ущелья и начинающейся у Клухорского перевала, это часть Военно-Сухумской дороги. Настоящим украшением ущелья является озеро Туманлы-Кель (желающие могут искупаться). Возвращение в Гостиницу.

Ужин в гостинице. Свободное время.

4-ый день :

8.00 –9.00. Завтрак. Освобождение номеров.

10.00 - Выезд из Домбая в Архыз. Остановка на р. Улу-Муруджу.

Переезд в район Нижнего Архыза. Экскурсия на РАТАН 600 —крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров (ст. Зеленчукская). Экскурсия в Нижне-Архызское городище - археологический памятник Х-ХII веков (история и остатки крупного аланского города). Храмы. Наскальный лик Христа.

После 18.00 - Отправление автобуса в г. Краснодар, Порт Кавказ.

5-ый день

Прибытие в Порт Кавказ рано утром. Переезд в Керчь.

Стоимость тура с человека в рублях:

«Элия» «Снежная Королева» 2-3-х местные номера стандарт- с удобствами в номере «ЭЛИЯ» 2-3-х местные номера эконом с удобствами на этаже 7700 руб. - Выезд из Керчи 6900 руб - Выезд из Керчи

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: (взр/дет) · Проезд на автобусе · Проживание · Питание по программе: 2-х разовое · Страховка НС · Услуги гида-инструктора · Билет на паромную переправу Керчь- Порт Кавказ - Керчь · Канатная дорога- от 250руб/очередь,850/500руб · Алибекское ущелье- (эко сбор) – 100 руб. · внедорожник к Алибекскому водопаду - уточняется · Ущелье Гоначхир – 200/100 · Усадьба ТГ заповедника – 100 руб · Форелевое хозяйство с обедом — 300 руб · Мезей И. Крымшамхалова - 100 руб./60 руб. · Архыз – 350 руб./250 руб · Конные прогулки индивидуально

Необходимые документы: 1. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении 2. Полис ОМС

ДОЛИНА ЛОТОСОВ

От 1550 РУБ

выезд 29.07.17,05.08.2017

Опук-700 руб ВС

Судак-Новый свет-1400руб ср,сб(программа на Ваш выбор)

Крымский Сомелье-1200 руб чт

Коктебель-1200 руб чт, вс (программа на Ваш выбор)

Дельфинарий-Окенариум-Золотой Пляж-900 руб пт

Феодосия -1100 руб пт

Сафари парк "Тайган"-1400/1200 руб вс

Кинопарк Викинг,Красная пещера,водопод Су Учхач-2100/2000руб пн

Массандра-2500 руб пт

Бахчисарай-2200 руб сб(программа на Ваш выбор)

Южный берег Крыма (ЯЛТА) -2500/2300 пт

Южный берег Крыма (ЯЛТА) -2 дня-4500/4300руб чт(подробности в офисе)

Cевастополь-1 день-2500/2300 пт

Севастополь-Ялта -2 дня 4800/4600руб ср (подробности в офисе)

Ялта-Севастополь-Бахчисарай-3дня 7800/7500 руб пт

Джиппинг на водопады Джур-Джур,музей катастроф 2400 руб сб

Озеро Чокрак - Генеральские Пляжи - 800руб - сб

Ежедневные экскурсии по городу Керчи - 700руб!!!

Индивидуальный тур по Вашему собственному маршруту!!!

ЦАРСКИЙ ТУР (Новый Свет + Дегустация)- 1400,00 - пт

А также туры в Севастополь, Бахчисарай, Новороссийк, Атамань и...

Подробности по тел. +79788343150 или +797 808 508 43

Ждем Вас в офисе: Г. КЕРЧЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 25, ОФИС №1 ,ВХОД СО СТОРОНЫ СКВЕРА ДУБИНИНА

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