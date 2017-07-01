Движение на федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь на участке подъезда к порту «Кавказ» обеспечено в штатном режиме. Дорожные службы ведут ликвидацию последствий ДТП, произошедшего здесь ранним утром 27 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», - передает Керчь.ФМ.

ДТП произошло в светлое время суток, в 05:30, на участке км 137 трассы А-290 (коса Чушка, участок между п. Ильич и портом «Кавказ»). В момент происшествия состояние дорожного покрытия – сухое.

По предварительным данным, легковой автомобиль «ВАЗ 21111» выехал на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с частным автобусом, осуществляющим разовую коммерческую перевозку «Порт Кавказ» - Анапа. Автобус, уходя от столкновения, допустил наезд на стоящий на обочине КАМАЗ. От сильного удара КАМАЗ отбросило на стоявший на обочине впереди него другой КАМАЗ.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Перерывов в движении ДТП не вызвало.

Трасса А-290 соответствует 2-ой технической категории. Число полос движения – 2-3. Интенсивность движения в соответствии с техническим паспортом – более 20 тыс. авт./сутки.