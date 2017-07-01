Одной из самых острых проблем в крымской медицине является бюрократия, поскольку врачи уделяют гораздо больше времени заполнению бумаг и документов, чем осмотру пациента. Такое мнение выразили крымчане при заполнении опросников ОНФ о качестве медуслуг, рассказал на радио «Спутник в Крыму» в эфире программы «От тебя зависит», которая проходит совместно с ОНФ, член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов. Об этом пишет РИА Крым, - передает Керчь.ФМ.

Эксперты провели мониторинг работы пяти крымских медучреждений — поликлиники в Керчи, а также медучреждений в Сакском, Красногвардейском, Симферопольском и Джанкойском районах. С помощью анкеты общественники опросили респондентов, пользующихся услугами этих поликлиник и больниц, о качестве предоставляемых услуг.

Как выяснилось, особое внимание люди уделили количеству времени, которое врач уделяет пациенту. Проще говоря, крымчане пожаловались, что часами вынуждены выстаивать в очередях в регистратуру, чуть ли не с боем попадать к врачу и в итоге столкнуться с тем, что сам "осмотр занимает три секунды, а остальное время отводится на заполнение бумажек".

«Люди против того, что сегодня очень мало времени уделяется врачом пациенту. Созданная бюрократия совершенно не оставляет врачу времени на работу с пациентом и неодушевленному предмету – бумаге – уделяется внимания гораздо больше, чем конкретно человеку, — рассказал Забаштанов. — Люди просят – уберите эту писанину!»

Очереди и "бумажная работа" действительно являются одними из самых острых проблем в крымском здравоохранении. О многочасовых очередях за талонами в Крыму уже знают далеко за пределами полуострова, однако власти заверяют – делают все, чтобы исправить ситуацию.

О проблеме знают чиновники крымского минздрава. Для того, чтобы разгрузить врачей, чиновники решили установить в медучреждениях электронные терминалы – инфоматы. По мнению чиновников люди сперва спокойно будут брать талон в инфомате, потом спокойно ожидать своей очереди. При этом на табло будут высвечиваться номера в очереди.

Заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач заверил, что к концу 2018 года здравоохранение Крыма должно достигнуть всех стандартов РФ.

напомним, керчанам, чтобы попасть на рентген, нужно взять несколько талонов.

Керчане проводят по несколько часов в очереди в регистратуру, чтобы попасть в другую очередь к врачу.