В Керчи 28 июля, около 10.00, на въезде в город, произошла авария. Столкнулись грузовик и легковушка, передает Керчь.ФМ

Как стало известно журналисту, грузовик выезжал со второстепенной дороги, где идет строительство автоподходов и «Тавриды». Водитель большегруза не убедился в безопасности маневра, чем спровоцировал ДТП. Автомобиль марки «Chevrolet» пытался избежать столкновения, вылетел на обочину и перевернулся на крышу. В аварии никто не пострадал.

У грузовика повреждений нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.