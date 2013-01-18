В Керчи 28 июля, на кольце у автовокзала столкнулись два автомобиля. Как передает корреспондент Керчь.ФМ на месте работают сотрудники ГИБДД.

На данном опасном участке дороги отсутствует дорожная разметка. Автомобиль КИА с прицепом, двигаясь со стороны переправы, не уступил дорогу автомобилю Лада Ларгус, который ехал по главной с кольца в сторону автовокзала.

Стоит отметить, что оба автомобиля неместной регистрации.

Предварительно, пострадавших нет.