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Завтра суббота, а значит в магазинах Second Hand Чемодан новый завоз.

Новинка! Наши магазины предлагают товары для школьников. По разумным деньгам вы сможете приобрести школьную форму:рубашки,блузки,юбки,пиджаки,спортивную форму , а также обувь.

Как всегда,вас ждет большой выбор летней одежды для всей семьи

Также мы предлагаем товары осеннего сезона. У нас уже можно приобрести плащи , куртки, жакеты , кофты, пальто и многое другое.

Наши магазины готовы к осени.

У нас большой выбор детской одежды. Вы смоете приобрести удобные недорогие товары для Ваших малышей, а также одежду для их кукол.

Внимание! Напоминаем, деловые мужские костюмы и женские вечерние платья представлены в магазине по адресу Кирова,119.

Ждем вас по адресу

Кирова,119 (бывший Ощадбанк ) с 10-00 до 18-00

Пролетарская,11 ( вход в Чистый Дом ) с 9-00 до 17-00