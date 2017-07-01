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Магазин «Мамочка» предлагает изобилие товаров для будущих мам и новорожденных.

Беременность – это прекрасная пора для женщины. И конечно в данный период будущая мама хочет привлекательно выглядеть, подчеркнуть приятные изменения во внешности, и оставаться стильной женщиной.

Одежда для беременных на все случаи поможет Вам комфортно чувствовать себя в любой ситуации: на работе, активном отдыхе, шоппинге и принимать другие радости жизни.

Во время беременности, как никогда, хочется не только хорошо выглядеть, но и чувствовать себя комфортно.

Белье и одежда для будущих мам должна соответствовать сразу нескольким критериям: удобство, практичность и безопасность.

Магазин «Мамочка» предлагает изобилие товаров для будущих мам:

- одежда на все случаи;

- нижнее белье;

- одежда для кормления;

- колготки;

- бандажи;

-подушки для сна и отдыха;

-одежда для новорожденных (выписка);

- сопутствующие товары.

В наших магазинах представлены только высококачественные товары, от известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. Высокое качество, надёжность и доступные цены – гарантированы! Ведь каждая женщина имеет право жить ярко и насыщенно, в полную силу, и быть счастливой!

Ждём Вас по адресу:

ТЦ «Монако», ул. Самойленко, 1

с 10.00 до 17.00

Тел.: +7(978)-700-98-61

https://vk.com/mamochkakerch