Магазин «Мамочка» предлагает изобилие товаров для будущих мам и новорожденных.
Беременность – это прекрасная пора для женщины. И конечно в данный период будущая мама хочет привлекательно выглядеть, подчеркнуть приятные изменения во внешности, и оставаться стильной женщиной.
Одежда для беременных на все случаи поможет Вам комфортно чувствовать себя в любой ситуации: на работе, активном отдыхе, шоппинге и принимать другие радости жизни.
Во время беременности, как никогда, хочется не только хорошо выглядеть, но и чувствовать себя комфортно.
Белье и одежда для будущих мам должна соответствовать сразу нескольким критериям: удобство, практичность и безопасность.
Магазин «Мамочка» предлагает изобилие товаров для будущих мам:
- одежда на все случаи;
- нижнее белье;
- одежда для кормления;
- колготки;
- бандажи;
-подушки для сна и отдыха;
-одежда для новорожденных (выписка);
- сопутствующие товары.
В наших магазинах представлены только высококачественные товары, от известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. Высокое качество, надёжность и доступные цены – гарантированы! Ведь каждая женщина имеет право жить ярко и насыщенно, в полную силу, и быть счастливой!
Ждём Вас по адресу:
ТЦ «Монако», ул. Самойленко, 1
с 10.00 до 17.00
Тел.: +7(978)-700-98-61