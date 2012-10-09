Сработавшая противоаварийная автоматика привела к отключению всех четырех веток энергомоста в Крым. Об этом Крыминформу сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, - передает Керчь.ФМ

«Произошло отключение четырёх линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», – сказал Белик.

В ситуации разбирается и Крымэнерго.

«Пока никакой информации официальной дать не могу, разбираемся», – сообщил Крыминформу генеральный директор госкомпании «Крымнэнерго» Виктор Плакида.

Полуостров остался без электричества примерно в 14.00. Отсутствие света подтвердили в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Красноперекопске и других городах. Без питания осталось и здание компании «Крымэнерго». Там сообщили, что выясняют причины сбоя. Крупнейшие объекты инфраструктуры в настоящее время подключаются к резервным источникам питания.