Энергоснабжение Крыма восстановлено по двум из четырех веток энергомоста из Краснодарского края. Об этом Крыминформу сообщил министр топлива и энергетики республики Вадим Белик, - передает Керчь.ФМ.

«Керчь, Судак, Феодосия уже под напряжением. Две линии из четырёх энергомоста мы уже запустили, работаем дальше», – сказал Белик и добавил, что электроснабжение Крыма возобновится полностью уже в ближайшее время.

Полуостров остался без электричества примерно в 14.00. Без электроэнергии сейчас остаются крупнейшие города Крымского полуострова – Симферополь, Ялта, Феодосия, Севастополь, Керчь и другие. Важнейшие объекты инфраструктуры перешли на резервные источники энергоснабжения.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик ранее сообщил журналистам, что аварийная автоматика отключила четыре ветки энергомоста в Крым.

«Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Сейчас идет активное восстановление четырех линий. Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова», – сообщил журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.