В Керчи 29 июля, на Ворошиловском кольце, произошла тройная авария. Столкнулись автомобили марок «Volkswagen», «Mitsubishi» и «ВАЗ 2110».

Как Керчь.ФМ рассказал участник аварии, «Mitsubishi» выезжал со стороны Цементной Слободки, когда ему в бок въехал «ВАЗ», который двигался по главной. Жигули от удара развернуло и «ВАЗ» въехал лоб в лоб в «Volkswagen», который двигался за «Mitsubishi».

Водитель «ВАЗ 2110» находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии пострадала девушка-пассажир «ВАЗ», у нее все лицо в крови. От «скорой» отказалась. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.