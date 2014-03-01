Сегодня, 29 июля, утром в 6.40 часов, в службу спасение поступило сообщение о том, что в нейтральных водах между Крымом и Турцией терпит бедствие судно «Анда», на борту которого находится 9 человек. Есть информация о том, что судна вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Поиском и спасением людей, занимаются специалисты морского координационного спасательного центра.

По предварительной информации проходящие судна оказали помощь 8 членам экипажа, судьба еще одного пока неизвестна. Неблагоприятные погодные условия не позволяют задействовать спасательные судна от МЧС России, поскольку высота волнение моря составляет 4 балла, а порывы ветра достигают 22 м/с. По этой же причине невозможно задействовать авиацию МЧС России.

Напомним, 28 июля, около Аршинцевской косы в Керчи яхта села на мель

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