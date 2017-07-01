Членам кредитно-потребительский кооператива «Кредитно-сберегательная компания» улучшить свои жилищные условия возможно одним из следующих способов:
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(за кафе Ретро)
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г. Севастополь,
ул. Адмирала
Октябрьского, дом 13,
офис 18/4
(пересечение с ул.
Новороссийской),
тел. 8-978-111-2870,
8-978-254-6708
Наши
контакты
КРЕДИТНО-
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
г. Моздок,
ул. Кирова дом 41,
(здание бывшей
налоговой инспекции),
оф. 118
тел. 8-928-065-0292,
8-963-176-5679
_____________________-
г. Керчь,
тел. 8-797-826-84909
При принятии решения необходимо ознакомиться с существенными условиями использования средств материнского капитала, предусмотренного Законом РФ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
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