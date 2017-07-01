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Большое поступление спортивного питания в магазине «Гладиатор» BSN®, Dymatize Nutrition®, MAXLER®, NUTREX®, SAN®, SYNTRAX®, TWINLAB®, Ultimate Nutrition®, Universal Nutrition®, RLine®, Оstrovit® и Olimp®!!!

Сывороточный протеин, Многокомпонентный протеин, Казеин, Гейнеры, BCAA, Креатин, Глютамин, Изотоники, L-карнитин, Предтреники и многое другое!

Лучшие цены и выбор спортивного питания в Крыму!!!



С 1 июля 2017 магазин «Гладиатор» работает без перерыва и выходных:

Пн-Пт с 9:00 до 18:00;

Сб-Вс с 9:00 до 16:00.



С 1 июля 2017 осуществляем бесплатную доставку по городу в удобное для Вас время, а также доставку по Крыму любой ТК (оплата на карту РНКБ). Оформить заказ и доставку можно в группе https://vk.com/shop_gladiator, по email: [email protected] или по тел: +7 978 816 55 75, Viber, WhatsApp.



С 1 июля по 1 сентября 2017 скидка 5% при заказе через группу ВКонтакте - https://vk.com/shop_gladiator

В наличии полный спектр спортивного питания: более 150 банок (пакетов) разного вида протеина, более 80 банок (пакетов) гейнера, более 150 банок ВСАА и Аминокислот, более 100 банок витаминов, более 80 банок L-карнитина, более 70 упаковок креатина, предтреники, изотоники, жиросжигатели, шейкеры и многое другое!!! Всего более 2 500 единиц товара!!!

«Гладиатор» - магазин спортивного питания №1. Выбор профессионалов!!!

Мы ждем Вас в магазине «Гладиатор» без перерыва и выходных

Пн-Пт с 9:00 до 18:00;

Сб-Вс с 9:00 до 16:00.

ул. М. Еременко, 9. (центральный вход стадиона им. 50-летия Октября).

https://vk.com/shop_gladiator

тел. магазина: +7 978 887 42 86

заказ и доставка: +7 978 816 55 75

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