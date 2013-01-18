В Керчи в микрорайоне Опасное уже более трех суток нет воды. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель. Жители района рассказали, что подвоз воды осуществлялся один раз

«Подвоз воды осуществлялся всего один раз. Как людям в 40 градусную жару людям жить без водоснабжения??? На телефонные звонки водоканал Керчи не отвечает, а если и удается дозвонится, то ничего внятного сказать не могут. А вот, что поэтому гласит Российское законодательство «Согласно приложения 1 к Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (в общем) в течение одного месяца и 4 часа единовременно. И это только в тех случаях, если возникла авария в централизованных водопроводных системах. Выходит, что по этому закону больше четырех часов в день и 8 часов, в общем, за месяц нельзя отключать воду, даже если на то есть причина. Поставщики водоснабжения должны эти причины оперативно устранять. А если воду отключают постоянно и без причины, то можно в связи с вышеуказанным постановлением обратиться к поставщику услуг и требовать перерасчета суммы платежей за услугу ненадлежащего качества. Поставщик услуг должен уменьшить плату за водоснабжение». Получается, что водоканал Керчи умышлено нарушает закон? Зато по городу бегут реки питьевой воды, и никто ничего ремонтировать не хочет! Пора обращаться в Республиканскую Прокуратуру на халатность Керченского водоканала», - написал керчанин.

Диспетчер водоканала сообщила, что там набирается резервуар, в связи с этим на нижние улицы района вода может не подаваться, но подвоз воды осуществляется каждый день. Также, она не смогла ответить, когда все-таки будет у керчан вода и предложила позвонить руководству.

У директора водоканала не удалось взять комментарий так как он с 11.00 до 15.30 часов находится на совещании. А главный инженер находится в отпуске.