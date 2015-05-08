На керченской трассе 31 июля, днем, в районе пгт Приморский столкнулись две фуры. Требуется помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
По прибытии к месту происшествия стало известно, что одного из водителей эвакуировала скорая медицинская помощь. Сотрудники МЧС посредством гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокацию водительской двери и отсоединили клеммы аккумуляторов.
Пострадавший получил «перелом голеностопа правой ноги».
Фото: пресс-служба
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