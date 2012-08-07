В Крыму 1 августа рано утром в районе Феодосии столкнулись автомобиль «BMW» и пассажирский автобус «Анапа-Судак». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

На место приехали сотрудники скорой помощи и группа спасателей. По прибытии стало известно, что водитель «BMW» двигался в попутном направлении с пассажирским автобусом «Анапа-Судак», не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение.

По словам спасателей, в результате ДТП пассажиры автобуса (22 человека, 3 из которых дети) не пострадали. В «BMW» находилось 3 человека, одного пострадавшего в тяжелом состоянии забрала скорая медицинская помощь до приезда спасателей. К сожалению, 2-й пассажир и водитель автомобиля «BMW» получили травмы не совместимые с жизнью.

Напомним, вчера в этом районе столкнулись две фуры. а позавчера рейсовый автобус Керчь-Судак столкнулся с двумя автомобилями, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба