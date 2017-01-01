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Завтра в Крыму ожидается сильный ветер

В Крыму 2 августа ожидается сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ Ведомство просит соблюдать правила безопасности при сильном дожде и сильном ветре: - окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы; - на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач; - не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт; Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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