В Крыму 2 августа ожидается сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ
Ведомство просит соблюдать правила безопасности при сильном дожде и сильном ветре:
- окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;
- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
Фото: интернет