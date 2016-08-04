В Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым создали Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Теперь за нарушения Правил дорожного движения в Республике Крым автовладельцы будут получать постановления по делам об административных правонарушениях по почте.

ГИБДД начало свою работу по оформлению постановлений по делам об административных правонарушениях, выявленных приборами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, работающими в автоматическом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

Пока в Республике Крым будут работать около десятка аппаратно-программных комплексов –фото -видео фиксации нарушений ПДД, а до конца 2018 года планируется установить более 200 комплексов.

«При этом водители смогут узнать, попали ли они в число нарушителей, не дожидаясь письма - информацию о наличии правонарушений автовладельцы смогут получить на портале "Государственных и муниципальных услуг"», - пишет ведомство.

Нарушитель будет получать письмо с постановлением об административном правонарушении, после чего он должен будет оплатить штраф не позднее 60 дней со дня вынесения постановления. Штраф можно будет оплатить через банк, терминал, интернет-банкинг, электронные платежные системы, с помощью портала Госуслуг.

Ведомство напоминает, что при оплате штрафа в течение 20 дней, сумма штрафа может составлять 50%.

Фото: интернет