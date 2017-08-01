На правах рекламы

Счастливые будни в «Жар-пицце». Каждый день с 11-00 до 15-00 радуем скидками в 30%.



В понедельник – выбери свой любимый суп Солянку или Крем-суп, или Суп с лапшой и курицей.



Во вторник мы порадует салатами овощными, мясными, с морепродуктами - все как ты любишь.

В среду Твоя любимая паста, хочешь с курицей или с морепродуктами или Карбонара.

А в четверг приходи компанией на Семейную пиццу.

Серые будни тоже могут приносить радость)))

Ищи нас:

Жар – пиЦЦа: пер.Кооперативный, 3 и ул.Ленина, 20

Бронь столов: +7 978 815 95 19

Следуй за нами:

facebook.com/pizzajarpizza

vk.com/jpizzeria

Сайт доставки: http://vkysnoem.com.ru или +7 978 060 9 222