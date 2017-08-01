Счастливые будни в «Жар-пицце». Каждый день с 11-00 до 15-00 радуем скидками в 30%.
В понедельник – выбери свой любимый суп Солянку или Крем-суп, или Суп с лапшой и курицей.
Во вторник мы порадует салатами овощными, мясными, с морепродуктами - все как ты любишь.
В среду Твоя любимая паста, хочешь с курицей или с морепродуктами или Карбонара.
А в четверг приходи компанией на Семейную пиццу.
Серые будни тоже могут приносить радость)))
Ищи нас:
Жар – пиЦЦа: пер.Кооперативный, 3 и ул.Ленина, 20
Бронь столов: +7 978 815 95 19
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vk.com/jpizzeria
Сайт доставки: http://vkysnoem.com.ru или +7 978 060 9 222