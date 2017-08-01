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Детская обувь Таши Орто

Несмотря на то, что дети быстро растут, к выбору обуви для каждого периода жизни необходимо подходить вдумчиво и основательно. От ее качества и удобства зависит развитие ребенка, его осанка, походка. Детская обувь Таши-Орто удовлетворяет всем требованиям ортопедов и поможет сохранить и укрепить здоровье малыша.

Почему родители выбирают Таши-Орто?

Под брендом Таши-Орто выпускает собственную линию профилактической обуви с запатентованной конструкцией стельки, полумягкого задника и фиксирующими стопу застежками. Все изделия разработаны с учетом рекомендаций врачей.

Многолетний опыт. Обувь Таши-Орто появилась на российском рынке более 15-ти лет назад – на ней выросло несколько поколений детей. На протяжении всего периода деятельности продукция компании получала стабильно высокие оценки родителей и врачей-ортопедов.

Признанное качество. За годы работы компанию неоднократно награждали медалями и дипломами, а в 2016 году бренд получил платиновый знак качества.

Где купить ортопедическую обувь?

Магазин "Том и Джерри" предлагает широкий выбор детской ортопедической обуви фирмы "Таши Орто".

Купить удобную легкую современную детскую обувь можно в нашем магазине по ул. Советской 21/12 (на пересечении с улицей Дубинина). Тел.: 23008.

В наличии - лечебная ортопедическая обувь с высокими берцами. Предназначена для использования при слабых и умеренно выраженных изменениях строения стопы ребенка. Применяется для коррекции стоп при плоскостопии и вальгусной деформации стопы. Рассчитана на вложение специальных ортопедических стелек по показаниям врача ортопеда.