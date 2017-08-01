- делопроизводителя
- инженера линейных сооружений связи и абонентских устройств 1 категории
- электромеханика линейных сооружений связи и абонентских устройств
- электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 раз.
- инженера-электроника 2 категории (специалист IT)
- инженера радиосвязи
- инженера радиосвязи 2 категории
- специалиста по продажам услуг 2 кат.
- техника (хозяйственная группа)
Доброжелательный коллектив, стабильность, перспективы роста!
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