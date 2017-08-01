Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

На правах рекламы

Крымтелеком приглашает!

Крымтелеком приглашает! - делопроизводителя - инженера линейных сооружений связи и абонентских устройств 1 категории - электромеханика линейных сооружений связи и абонентских устройств - электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 раз. - инженера-электроника 2 категории (специалист IT) - инженера радиосвязи - инженера радиосвязи 2 категории - специалиста по продажам услуг 2 кат. - техника (хозяйственная группа) Доброжелательный коллектив, стабильность, перспективы роста! Ждем Ваше резюме на [email protected] Контактные тел 2-20-99, 5-25-02 понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-30

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.