В Керчи 3 августа, на шоссе Героев Сталинграда, произошел порыв водовода. Вод течет от Верхнего до Нижнего Солнечного. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.

Бригада водоканала на 17.45 на месте порыва не работала.