В Керчи 3 августа, на шоссе Героев Сталинграда, произошел порыв водовода. Вод течет от Верхнего до Нижнего Солнечного. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.
Бригада водоканала на 17.45 на месте порыва не работала.
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В Керчи 3 августа, на шоссе Героев Сталинграда, произошел порыв водовода. Вод течет от Верхнего до Нижнего Солнечного. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.
Бригада водоканала на 17.45 на месте порыва не работала.
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