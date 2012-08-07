В редакцию сайта Керчь.ФМ обратилась женщина-инвалид, которая благодарит небезразличных жителей города к её судьбе. Напомним, Ольга более трех дней жила в своем автомобиле, на парковке возле магазина «ПУД» на «Институте». Керчане оказывали женщине-колясочнице различную помощь и материальную, и моральную, и обеспечивали ее едой и жильем.

«Хочу поблагодарить всех Керчан искренне и душевно за то, что не бросили в беде Русскую девушку из ПМР. Хочу поблагодарить пенсионеров- врачей - мужа и жену 44г рожд. Владимира и Веру! Они меня навещали на стоянке почти каждый день, приносили еду и воду, и даже заботились о досуге, покупали мне газеты. И, также, благодарю их сына Алексея за помощь. Желаю им семейного счастья и долгих лет жизни! Вера недавно пережила операцию по онкологии. Вы всем пример, мои уважаемые люди!!!

Хочу поблагодарить таксиста Алексея, он также меня навещал с двумя маленькими детьми и приносил мне воду, хлеб, салфетки и помогал выбрасывать мусор. Алексей, дай Бог тебе здоровья и твои деткам!

Хочу поблагодарить мужа и жену Андрея и Оксаночку - инвалидов-колясочников! Они позвонили и первые забрали к себе домой! Ребята, я вами восхищаюсь, какие вы дружные, и как вместе преодолеваете трудности. Желаю Вам любви, семейного благополучия и крепкого здоровья! Мы с Оксаной планируем поехать в Саки на марафон! Они точно не сидят дома и не плачут в тряпочку, как написали в комментариях. Так держать, ребята!!!

Хочу поблагодарить директоров Автомойки Григория и Татьяну! Татьяна, тоже одна из первых кто позвонил и предложил помощь. Они предоставили мне ночлег и помогли собрать деньги на ремонт, а также всех их друзей, которые приняли в этом участие. Татьяна, вы настоящая женщина, также благодарю вас за моральную поддержку!

Также хочу поблагодарить работников автомойки Алексея и Гошу, которые были рядом и помогали мне. И конечно же, Валентину, ночную охрану, многодетную мать и бабушку!

Хочу поблагодарить Евгения Бумажникова за финансовую поддержку и помощь в ремонте!

Хочу поблагодарить Оленьку - верующую женщину за финансовую поддержку и вкусненькую кукурузу!!! Ольга многодетная мать и у неё дочь инвалид. Звонила и интересовалась, как я... Оленька дай Бог здоровья и твоим деткам!!!

Хочу поблагодарить мужчину Максима на «Тойоте» за финансовую поддержку проезжавшего мимо, когда я ждала эвакуатор! Спасибо Максим, пусть тебя никогда не подводит твой автомобиль!

Хочу поблагодарить Константина инвалида 1гр, он стоит в очереди на операцию в Москве. Константин отвозил меня на таможню продлить иммиграционную карту! Костя, я молюсь за тебя огромная тебе благодарность! Ты меня спас! Также благодарю Романа, водителя КАМАЗа, который спас меня на дороге. За день до того, как Константин меня отвез. Я от отчаянная поехала на таможню автостопом и из тысячи машин он один остановился, отругал и отвез обратно в Керчь. Рома, пусть твой КамАЗ никогда не ломается!

Хочу поблагодарить директоров турбазы Пролив Дмитрия и Дениса за предоставленный ночлег, а также всех работников базы, и в особенности, повара Ларису. Она не только переживала, чтобы накормить, а ещё помогала купаться в море и оказывала моральную поддержку. Ларисочка, крепкого здоровья и любви! Ты красивая и достойная женщина и отличный повар!!!Искренне хочу сказать, что Пролив это лучшие место, где я была.

Хочу поблагодарить Романа и его команду за качественную замену двигателя и за то, что они привели в порядок всю машину. Рома, дай Бог здоровья тебе и твоим маленьким деткам! Благодаря таким россиянам Россия непобедима!!!

Хочу поблагодарить всех, кто звонил и предлагал помощь и пополнил счёт мне на телефоне... Если кого забыла прошу прощения!

Благодарю мамочку, она с утра до вечера молились за меня и за всех людей кто мне помог и сыночка Вовочку за моральную поддержку! Сын работает на государственной работе, и бабушка болеет. Он никак не мог приехать. Просто много людей спрашивали, почему сын не приехал», - написала женщина-инвалид.