Лето! Солнце! Море! Пляж! Давайте проведем выходные вместе! Тебя ждет открытие пляжной гриль зоны, Фестиваль Инжира и наш Бар Робинзон, в котором Вы сможете насладится освежающими, легкими, слегка пьянящими коктейлями пока ваши дети проводят время на игровой площадке или в бассейне.
Для любителей адреналина предлагаем в прокат квадроциклы, велосипеды, катамараны и обучение по кайтсерфингу. Встретимся на выходных)
Ищи нас:
Крым, Казантипский залив, с.Золотое, ул. Набережная, 1-б
все подробности по телефону: 8 978 226 55 93
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