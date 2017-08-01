На правах рекламы

Лето! Солнце! Море! Пляж! Давайте проведем выходные вместе! Тебя ждет открытие пляжной гриль зоны, Фестиваль Инжира и наш Бар Робинзон, в котором Вы сможете насладится освежающими, легкими, слегка пьянящими коктейлями пока ваши дети проводят время на игровой площадке или в бассейне.

Для любителей адреналина предлагаем в прокат квадроциклы, велосипеды, катамараны и обучение по кайтсерфингу. Встретимся на выходных)

Ищи нас:

Крым, Казантипский залив, с.Золотое, ул. Набережная, 1-б

все подробности по телефону: 8 978 226 55 93

vk.com/hotel_la_grace

facebook.com/LaGracehotelrestaurant