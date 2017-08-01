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Столичное высшее образование в Керчи!

Начат набор на обучение с 01.10.2017 года. Стоимость обучения: Колледж – 25 000 руб./год. Бакалавриат, специалитет – 29 000 руб./год, Магистратура – 33 000 руб./год. Набор ведется по следующим направлениям: МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА http://moi.mfua.ru/ Бакалавриат Наименование направления Профили Юриспруденция (получение лицами второго или последующего высшего образования!!!) - Уголовно-правовой; - Гражданско-правовой; - Финансово-правовой; - Государственно-правовой; - Международно-правовой ; Журналистика Журналистика: общий профиль Реклама и связи с общественностью - Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Документоведение и архивоведение - Документационное обеспечение управления; Экономика - Бухгалтерский учет, анализ и аудит; - Коммерция; - Мировая экономика; - Налоги и налогообложение; - Финансы и кредит; - Экономика предприятий и организаций; - Страхование; - Рынок ценных бумаг; - Банковское дело Менеджмент - Маркетинг; - Управление человеческими ресурсами; - Финансовый менеджмент; - Антикризисное управление; - Производственный менеджмент Государственное и муниципальное управление -Государственное и муниципальное управление в социальной сфере; -Региональное управление; -Муниципальное управление; -Государственная и муниципальная служба Бизнес-информатика - Бизнес-информатика: общий профиль; - Электронный бизнес Прикладная информатика -Прикладная информатика в экономике; -Прикладная информатика в менеджменте; -Прикладная информатика в социальной сфере Специалитет Наименование специальности Специализация Таможенное дело -Общая «Таможенные платежи и валютное регулирование» Экономическая безопасность -Судебная экономическая экспертиза Правовое обеспечение национальной безопасности - Уголовно-правовой - Гражданско-правовой Магистратура Наименование направления Профили Юриспруденция Административное, финансовое право Правое обеспечение бизнеса Бизнес и власть: публично-правовое регулирование Журналистика Проблемы культуры Экономика - Мировая экономика; - Финансы и кредит Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление в социальной сфере Бизнес-информатика Информационная бизнес-аналитика Менеджмент Инновационный менеджмент Колледж: Наименование специальности Квалификация Право и организация социального обеспечения Юрист Документационное обеспечение управления и архивоведение Специалист по документационному обеспечению управления, архивист Реклама* Специалист по рекламе Банковское дело Специалист банковского дела Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер Страховое дело Специалист страхового дела Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно-имущественным отношениям Прикладная информатика (по отраслям) Техник-программист Компьютерные сети Техник по компьютерным сетям Компьютерные системы и комплексы Техник по компьютерным системам Информационные системы (по отраслям) Техник по информационным системам Программирование в компьютерных системах Техник-программист Туризм Специалист по туризму Гостиничный сервис Менеджер Представитель в г. Керчи тел+7 978 740 09 14; +7 916 659 38 01 [email protected] Бессрочная гослицензия 90Л01 № 0008398 от 23.04.2015 г.

Госаккредитация 90А01 № 0001392 от 01.06.2015 г. Информация об Университете см. на сайтах:

http://www.mfua.ru

http://www.do.mfua.ru/

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