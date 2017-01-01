В Керчи проходит городской смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий дворов МКД. На участие в нем подали заявки жители 11 дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации, - передает Керчь.ФМ.

Дворы в процессе благоустройства: ул. Ульяновых, 33, пер.Майский, ул. Блюхера, 25, ул. Спартака, 7, ул. П.Дейкало, 1, ул. Горбульского, 3,5, ул. Борзенко, 2, ул. Марата, 14, ул. К.Маркса, 1, ул. Горького, 2в, ул. Гагарина, 32.

Также по ул. Пирогова, 5, жители двора вывезли 4 КамАЗа мусора с территории, где они планируют создавать площадку, расчистили ее от разросшихся кустов.

«Сегодня в последний день подачи заявок свое желание принять участие в конкурсе проявили жители дома № 13 по улице Буденного. Фотоотчет по этому двору, в каком состоянии находилась территория до благоустройства и в период проведения работ, обязательно будет представлен», - подчеркнули в администрации.

Итоги конкурса подведут 12 августа. Самый благоустроенный двор определит специальная комиссия, оценив проведенные работы согласно установленным показателям. Победитель получит в подарок детскую площадку.

Фото: пресс-служба