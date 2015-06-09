В Крыму с начала года утонули 26 человек, из них трое детей. Об этом РИА Крым рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Виталий Скляров, - передает Керчь.ФМ

По его словам, эта цифра чуть меньше показателей прошлого года.

«На сегодняшний день по Республике Крым утонули 26 человек. За этот же период прошлого года – 30. Трое детей в прошлом и в этом году. Был случай, когда два мальчишки забрались в пожарный пруд и утонули. Мы тему детей не оставляем, призываем родителей быть внимательнее», — сказал он.

По словам Склярова, главные причины гибели взрослых на воде — алкоголь и безрассудство.

«То, что касается общих тенденций по гибели, одна из причин — алкоголь. Дальше — пренебрежение собственной безопасностью: люди ныряют на дальность, на спор», — пояснил он.

При этом главный госинспектор по маломерным судам отметил, что погибших при авариях маломерных судов на сегодняшний день по Республике нет.