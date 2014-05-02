Прокуратура Крыма после обращения предпринимателя провела проверку, в ходе которой выявила факт препятствования полицейскими предпринимательской деятельности. Как сообщили Крыминформу в пресс-службе надзорного ведомства, в отношении сотрудников полиции Керчи, которые изъяли сахар-песок и хранили его при отсутствии надлежащих условий хранения, возбудили уголовное дело, - передает Керчь.ФМ

«Установлено, что полиция изъяла сахар-песок в значительных объемах на время разбирательства относительно его происхождения. При этом условия для хранения изъятого отсутствовали, в результате чего произошла частичная утрата товара», – рассказали в прокуратуре.

Ущерб, причиненный предпринимателю, составил 1 миллион рублей. Предпринимателю после инициирования возбуждения уголовного дела вернули товар.