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Футбольный клуб «Океан»- Керчь проводит набор в школу подготовки юных футболистов ФК «Океанчик» возраст набора детей 3-5 лет. (мальчики и девочки)

Телефон: +79787656548

Тренировки, общение & обучение

Мы хотим сделать свой вклад в воспитание здорового, сильного и счастливого поколения! И делаем это через спорт, а именно через футбол. Очень важно, что это вид спорта являются самым адаптивным для детей, наиболее эффективно справляется с задачей комплексного развития.

В нашем клубе проводятся занятия по футболу для детей 3– 5 лет(мальчиков и девочек). Почему именно такой возраст? По результатам исследований ученых этот период назван стадией «открытого лотоса». В этом возрасте в ребенке просыпается наибольшая активность, а значит основное, что требуется от родителей – это направить эту энергию в нужное русло. Именно в этот период очень важно заложить правильный фундамент личностного роста Вашего ребенка. Кроме того, футбол – это еще и командный вид спорта, который научит ребенка общаться и взаимодействовать с другими детьми.

Главной особенностью нашего клуба является уникальная программа, разработанная специально для каждой возрастной категории. Все занятия проходят в профессиональных залах с искусственным покрытием, которые повышают безопасность, и снижают возможность получения травм.

Комплексная программа профессиональной футбольной подготовки предполагает несколько ключевых направлений естественно интегрированных в занятия. В рамках такого процесса привлечены специалисты : менеджер, педагог, детский психолог, врач спортивной медицины. Все занятия проходят в игровой форме которая наиболее восприимчива для детей данного возраста. Мы хотим обеспечить наилучшие и безопасные условия для проведения занятий.



Наша команда

Мы очень серьезно относимся к подбору наставников для детей. Комплексная программа профессиональной футбольной подготовки предполагает несколько ключевых направлений. В рамках такого процесса привлечены специалисты и эксперты:

– педагоги-тренеры – находят индивидуальный подход к Вашему ребенку и передают все свои умения. И, что немаловажно, наши тренеры – добрые и любящие, настоящие друзья для маленьких чемпионов.

Безопасность

Занятия в Ф.К. «Океанчик» безопасны для детей! Каждое занятие по футболу проходит вместе с одним-двумя профессиональными тренерами в комфортном помещении. Покрытие поля гипоаллергенное, а инвентарь – современный и яркий, что позволяет держать во внимании самых маленьких воспитанников клуба.

Наш клуб позаботился и о безопасности помещений. У нас соблюдены все требования пожарной и санитарной безопасности

ФК «Океанчик» это самая младшая группа подготовки Футбольного клуба «Океан»-Керчь участника Премьер лиги Крымского футбольного союза.

Тренерский , медицинский и управленческий персонал Футбольного клуба «Океан»-Керчь обеспечивает для ваших детей :

- качественную спортивную подготовку

- обучиться техническим навыкам игры в футбол и стать чемпионом

- привитие любви к спорту и здоровому образу жизни

- умение работать в команде и уважать друг друга.

- формирует у детей спортивный и боевой дух

-обучение основным техническим навыкам игры, а также на развитие индивидуальных способностей и качеств

-гармоничное развитие как физически, так и эмоционально

-мотивируем на новые свершения - дарим подарки и бонусы

Самый важный аспект в нашей подготовке. Все упражнения на тренировке с мячом, это позволяет с максимальной пользой проводить тренировку.

Наши преимущества:

Тренировки проходят на стадионе им. 50-лет «Октября» Наши тренера — профессионалы с успешным футбольным опытом. Удобное время тренировок Современный инвентарь и экипировка Уникальные методики; Индивидуальный подход к каждому ребенку Привитие воли к победе и навыков командной игры; Гармоничное физическое развитие ребенка.

Численность группы 10 человек , что позволяет уделить максимум внимания каждому ребенку

Все малыши занимаются в группе своей возрастной категории.

Занятия проходят два раза в неделю, длительностью 45 мин. каждое.

Ваши дети становятся полноправными членами

ФК «Океан» - Керчь

Футбольный клуб «Океан»- Керчь проводит набор в школу подготовки юных футболистов ФК «Океанчик» возраст набора детей 3-5 лет. (мальчики и девочки)

телефон +79787656548