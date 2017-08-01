Оформление и выдача больничных листов осуществляется только в государственных поликлиниках и в частных медицинских центрах, прошедших государственную аккредитацию.
Больничный лист (ЛН, лист нетрудоспособности) – это официальный медицинский, юридический и учётно-статистический документ, подтверждающий нетрудоспособность работника на определённый период времени.
Оформить больничный лист нельзя в приёмных отделениях, отделениях «скорой помощи», пунктах переливания крови, в грязелечебницах и бальнеологических лечебницах, в центрах медицины катастроф, медпрофилактики, бюро судебно-медицинской экспертизы.
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ОФОРМЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА.
Получение больничного в государственном медучереждении – это длинные очереди, трата большого количества времени и нервов. Мы предлагаем оформить больничный лист быстро и без многочасовых очередей.
Медицинский центр «Салюс» оформляет официальные больничные листы, которые без проблем принимают все организации и фонд социального страхования. Медцентр осуществляет свою деятельность в соответствии с официальными стандартами и выдаёт ЛН (лист нетрудоспособности) государственного образца.
Оформить больничный лист вы можете в удобное вам время после прохождения необходимого медицинского обследования. При себе необходимо иметь документы – паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «САЛЮС» – ЭТО:
Быстро — пройти всех специалистов можно в течение нескольких часов;
Удобно — оформление больничного листа полностью соответствует стандартам и требованиям законодательства РФ;
Выгодно — разумная стоимость услуг.
С 1 июля 2017г., в соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ от 01.05.2017 Медицинский центр «Салюс» также выдаёт электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).
Получить подробную информацию и записаться на приём вы можете:
по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33
стоматология: +7 978 109 28 18
по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5
часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00
Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.