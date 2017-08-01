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Оформление и выдача больничных листов осуществляется только в государственных поликлиниках и в частных медицинских центрах, прошедших государственную аккредитацию.

Больничный лист (ЛН, лист нетрудоспособности) – это официальный медицинский, юридический и учётно-статистический документ, подтверждающий нетрудоспособность работника на определённый период времени.

Оформить больничный лист нельзя в приёмных отделениях, отделениях «скорой помощи», пунктах переливания крови, в грязелечебницах и бальнеологических лечебницах, в центрах медицины катастроф, медпрофилактики, бюро судебно-медицинской экспертизы.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ОФОРМЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА.

Получение больничного в государственном медучереждении – это длинные очереди, трата большого количества времени и нервов. Мы предлагаем оформить больничный лист быстро и без многочасовых очередей.

Медицинский центр «Салюс» оформляет официальные больничные листы, которые без проблем принимают все организации и фонд социального страхования. Медцентр осуществляет свою деятельность в соответствии с официальными стандартами и выдаёт ЛН (лист нетрудоспособности) государственного образца.

Оформить больничный лист вы можете в удобное вам время после прохождения необходимого медицинского обследования. При себе необходимо иметь документы – паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «САЛЮС» – ЭТО:

Быстро — пройти всех специалистов можно в течение нескольких часов;

Удобно — оформление больничного листа полностью соответствует стандартам и требованиям законодательства РФ;

Выгодно — разумная стоимость услуг.

С 1 июля 2017г., в соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ от 01.05.2017 Медицинский центр «Салюс» также выдаёт электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).

Получить подробную информацию и записаться на приём вы можете:

по телефону: +7 978 853 50 33; +7 978 215 69 33

стоматология: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.