В районе п. Насыпное 5 августа, около 12.30, столкнулись грузовой «Mercedes-Benz» и «ВАЗ-2111». Требовалась помощь спасателей в ликвидации последствий ДТП. Об этом пишет пресс-служба «Крым-Спас», - передает Керчь.ФМ.

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники Феодосийского аварийно – спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 ед. техники, совместно с 19 ПСЧ.

По прибытии стало известно, что водитель автомобиля «ВАЗ 2111», выезжая на Феодосийскую трассу со стороны г. Коктебель, не заметил движущийся на встречу грузовой автомобиль «Mercedes-Benz», вследствие чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала 18-летняя девушка, которую доставили в Феодосийскую городскую больницу в травматологическое отделение еще до приезда спасателей. Также мужчина 1992 г.р., от медицинской помощи отказался.

«В целях предупреждения возгорания топлива, спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств от бортовой сети, а также произвели смыв розлива горюче-смазочных материалов с дорожного полотна. Причины ДТП устанавливают эксперты», - подчеркнули в ведомстве.



Фото: Крым-спас